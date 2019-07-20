Анфиса Чехова устала от своей зависимости и хочет взять паузу

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в своей зависимости от Instagram.

Зависимость от Instagram, по словам знаменитости, порождает проблему постоянного поиска новых тем для публикаций, пишет издание News.ru.

Делать это во время пребывания в России весьма сложно, из-за чего она вынужденно впадает в ступор, написала Чехова на своей странице в Instagram.

"У меня нет никакого стимула писать дальше. Может, мне сделать паузу? Заодно и от iInsta-зависимости избавлюсь. А то 25 часов в неделю сидеть в Instagram, - это too much (слишком много. - ред.)", - говорится в её сообщении.

Чехова подчеркнула, что вдохновение к ней приходит лишь в путешествиях по миру, тем более что подписчиков не впечатляет её «московский контент».

Ранее News.ru сообщал, что Анфиса Чехова опубликовала свои откровенные фото с отдыха в Греции. На снимках женщина позирует около бассейна в одних трусах, прикрыв грудь рукой. Пост в Instagram набрал более 46 тысяч лайков. Подписчики телеведущей с восторгом встретили её пост и расхвалили в комментариях.