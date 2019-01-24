Английский на "5" и нескучная математика: записать ребенка на бесплатный урок можно прямо сейчас

Занятия для детей 3-11 лет будут проходить на Древлянке, количество мест ограничено.

С 26 по 29 января в "Центре "Инициатива" на Древлянке будут проходить бесплатные занятия для детей. Ребят 3-11 лет Анна Ларионова приглашает на английский язык, а Наталья Суховская проведет занятие по математике для малышей 5-6 лет. Количество мест ограничено.

"Занятия с Анной проходят на одном дыхании. Они насыщены разными заданиями, а педагог всегда старается придумать что-то интересное", говорят родители о курсах английского для детей в "Центре "Инициатива". Основа курса "Английский на 5" - коммуникативное и разноформатное обучение, помогающее ребенку справиться со школьными требованиями и привить любовь к иностранному языку. Грамматические конструкции и новую лексику ребята изучают по ярким современным пособиям, используя карточки, игры и творческие задания. Пробные уроки будут проходить в группах по возрастам 26 и 28 января.

Курс "Я сам ищу решения" - это развитие математических способностей, памяти и внимания у детей 5-6 лет. Каждое занятие ученики работают не только над примерами и задачками, они развивают логику и умение рассуждать. Одна из главных целей курса – адаптация к школе без стресса, ведь на уроках ребята учатся взаимодействовать друг с другом и слушать педагога. "Для меня важно, чтобы ребенок в ходе занятий сказал: "Я хочу заниматься математикой", рассказывает педагог. Пробные уроки будут проходить 29 января.

Записаться на бесплатные занятия можно по телефону 67-18-81, получить подробную информацию о курсах – на сайте "Центра "Инициатива".

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