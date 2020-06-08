Ани Лорак соблазнительно приоткрыла грудь (ФОТО)

Ани Лорак произвела фурор в Сети. Певица поделилась с фанатами впечатляющими снимками, пишет Cosmopolitan.

Артистка снялась с замотанным на голове полотенцем в форме тюрбана и в белом банном халате. Она приспустила халат, обнажив плечо и приоткрыв грудь.

Лорак также подняла ногу, обхватив ее руками.

"Самая большая сила и красота внутри нас…", – заверила артистка.



Несколько мужчин сразу же признались инстадиве в любви.

"Я влюблён в тебя", "Был бы холостой, женился!", – написали пользователи.