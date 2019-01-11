Анита Цой показа фигуру в купальнике

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Анита Цой долгое время боролась с лишним весом. Однако теперь певица решила принять себя такой, какая она есть
Анита опубликовала новое фото с отдыха на Мальдивах в Instagram. На снимке она позирует в слитном купальнике на фоне бассейна и виллы.
В подписи артистка призналась, что довольна своим телом, несмотря на то что поправилась, пишет Cosmopolitan.
"Со временем моя фигура приобретает пышненькие формы. Может быть, раньше я бы переживала, но не сейчас. Наоборот, я разглядела в себе нечто прекрасное: округлившиеся, аппетитные формы, мягкие линии, манящие своей женственностью линии", – поделилась Анита.
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