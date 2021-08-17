Анна Лопаткина: «Депутаты предложат решение проблемы «наливаек» в жилых домах»

Парламент Карелии предложит новые варианты решения проблемы, связанной с работой ночных баров в жилых домах, которые доставляют множество проблем местным жителям.

Об этом сообщил депутат Анна Лопаткина на встрече с жильцами дома на проспекте Варкауса.

Они пожаловались на шум и драки, которые устраивают посетители одного из таких ночных баров, расположенном в их доме.

«Наливайка» работает до 5 утра. Из-за нее у нас двор превратился в общественный туалет. По ночам веселье с разбитыми витринами, драками и так далее. Мы трижды уже меняли фасадную плитку, которую тоже бьют регулярно. Пьяные товарищи собираются большими компаниями, довольно-таки неприятно проходить мимо, потому что можно нарваться», — рассказал один из жильцов дома Василий Костюков.

По словам Анны Лопаткиной, парламент Карелии уже несколько раз ужесточал требования к работе подобных заведений. Согласно изменениям в законодательстве, принятым в 2020 году, площадь залов обслуживания в кафе, расположенных в домах и торгующих алкоголем, должна быть не менее 75 кв. метров городах и не менее 50 кв. метров в сельских поселениях.

Также депутаты инициировали введение ограничений на работу «наливаек» в ночное время. По федеральному законодательству региональные власти не имеют права самостоятельно устанавливать такие ограничения. Парламент Карелии будет добиваться внесения изменений на федеральном уровне.

«Будем предлагать и другие решения. Мы сделали запросы в Министерство экономического развития и промышленности РК, налоговую службу, администрацию Петрозаводска с просьбой предоставить аналитическую информацию, какие у них площади, какое количество сотрудников, сколько налогов они платят. В сентябре, как только возобновится работа депутатов, рассмотрим этот вопрос. Возможно, будем дальше увеличивать норматив по площади. Или найдем другие способы решения проблемы», — заверила Анна Лопаткина.

Депутат уже не в первый раз занимается проблемами «наливаек» в городе и поддерживает жителей в борьбе с нарушителями.

На встрече с Анной Лопаткиной также обсуждались вопросы уличного освещения дворовой территории жилого комплекса. Фонари перестали работать вскоре после ввода домов в эксплуатацию. На обращения жильцов в администрации города ответили, что сети относятся к общедомовому имуществу и обслуживать их должны ТСЖ или управляющие компании. Анна Лопаткина пообещала разобраться, какие существуют возможности по передаче сетей в муниципальную собственность. То же самое касается уборки от снега прилегающей территории, которая является общедомовым имущество