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Анна Лопаткина: «Депутаты предложат решение проблемы «наливаек» в жилых домах»

Новости. Общество
09:54, 20 Августа 2021
фото: © Алексей Укконе / «Столица на Онего»

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Парламент Карелии предложит новые варианты решения проблемы, связанной с работой ночных баров в жилых домах, которые доставляют множество проблем местным жителям.

Об этом сообщил депутат Анна Лопаткина на встрече с жильцами дома на проспекте Варкауса.

Они пожаловались на шум и драки, которые устраивают посетители одного из таких ночных баров, расположенном в их доме.

«Наливайка» работает до 5 утра. Из-за нее у нас двор превратился в общественный туалет. По ночам веселье с разбитыми витринами, драками и так далее. Мы трижды уже меняли фасадную плитку, которую тоже бьют регулярно. Пьяные товарищи собираются большими компаниями, довольно-таки неприятно проходить мимо, потому что можно нарваться», — рассказал один из жильцов дома Василий Костюков.

По словам Анны Лопаткиной, парламент Карелии уже несколько раз ужесточал требования к работе подобных заведений. Согласно изменениям в законодательстве, принятым в 2020 году, площадь залов обслуживания в кафе, расположенных в домах и торгующих алкоголем, должна быть не менее 75 кв. метров городах и не менее 50 кв. метров в сельских поселениях.

Также депутаты инициировали введение ограничений на работу «наливаек» в ночное время. По федеральному законодательству региональные власти не имеют права самостоятельно устанавливать такие ограничения. Парламент Карелии будет добиваться внесения изменений на федеральном уровне.

«Будем предлагать и другие решения. Мы сделали запросы в Министерство экономического развития и промышленности РК, налоговую службу, администрацию Петрозаводска с просьбой предоставить аналитическую информацию, какие у них площади, какое количество сотрудников, сколько налогов они платят. В сентябре, как только возобновится работа депутатов, рассмотрим этот вопрос. Возможно, будем дальше увеличивать норматив по площади. Или найдем другие способы решения проблемы», — заверила Анна Лопаткина.

Депутат уже не в первый раз занимается проблемами «наливаек» в городе и поддерживает жителей в борьбе с нарушителями.

На встрече с Анной Лопаткиной также обсуждались вопросы уличного освещения дворовой территории жилого комплекса. Фонари перестали работать вскоре после ввода домов в эксплуатацию. На обращения жильцов в администрации города ответили, что сети относятся к общедомовому имуществу и обслуживать их должны ТСЖ или управляющие компании. Анна Лопаткина пообещала разобраться, какие существуют возможности по передаче сетей в муниципальную собственность. То же самое касается уборки от снега прилегающей территории, которая является общедомовым имущество

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-08-20 11:04:59
Какая проблема наливаек, сатрапы вы наши, душители свободы? :) Нарушения есть? Нет. Это проблема некоторых товарищей (которые нам не товарищи) у которых острое отравление свободой, которой нам так не хватало в душном и смрадном тоталитаризме Совка :) :) :)
Leopol'd
2021-08-20 11:04:02
Имитация!
Если бы реально хотели "удавить", то дали бы прямое указание полиции и гвардии "незамедлительно" реагировать на эти предприятия. Задержания и штрафы сведут посещаемость к минимуму. А значит и бизнес прикроется, если не будет торговли.
Алексей Егоров
2021-08-20 10:58:14
Ну хотя бы они зашевелились, другим вообще на всё и всех!
кир2
2021-08-20 10:00:00
Зашевелились единоросы перед выборами , пытаются начать работать .
Гость
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