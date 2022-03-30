Анна Лопаткина: Глава Карелии глубоко погружен во все аспекты жизни республики

Председатель парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина прокомментировала отчет Главы республики.

«Глава Республики Карелия Артур Олегович Парфенчиков глубоко погружен во все аспекты жизни республики. Это вызывает доверие к его словам. Любая информация подтверждается конкретными примерами, мнением предпринимателей, фермеров, работников предприятий и бюджетной сферы, от которых он получает обратную связь, совершая поездки в районы республики, встречаясь и общаясь с ними. За любой цифрой, фактом — знание ситуации, в каком состоянии земли, или чем надо помочь бизнесу, людям», — отметила Анна Лопаткина.



По словам парламентария, большое внимание уделяется поддержке местного самоуправления. Межбюджетные трансферты с 2019 года возросли с 12,6 млрд. рублей до 17,5 млрд рублей. В том числе это средства на исполнение переданных полномочий, благоустройство территорий, реализацию проектов граждан по программам инициативного бюджетирования, решение различных вопросов, которые важны для жизни муниципалитетов.



Кроме этого, отметила Анна Лопаткина, Глава Карелии и Правительство региона ведут большую работу по наведению порядка с землями и госимуществом. Так, проведена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения, выявляются и вовлекаются в оборот земли, которые ранее неэффективно использовались. Также решается вопрос с руинированными объектами в муниципалитетах.

В информации к отчету большой блок посвящен социально-экономическому развитию в разрезе районов и городских округов. И видна положительная динамика по каждой территории, например, по количеству принимаемых туристов, по объему жилищного строительства, по поддержке и развитию малого бизнеса.

«Наглядно видно, что жизнь в районах, а значит, и в республике в целом улучшается», — подчеркнула председатель парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.