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Анна Позднякова: «Нет прощения тем, кто допустил подобное!»

Новости. Общество
13:47, 09 Августа 2021

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Почти сотня детей из Карелии, которые ехали отдохнуть и поправить здоровье на побережье Черного моря, оказались на больничных койках.

В поезде «Мурманск-Адлер» произошло массовое отравление. По состоянию на 8 августа в Туапсинской ЦРБ № 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8. Состояние детей — от лёгкой и средней степени тяжести, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Только представьте себе состояние матерей, узнавших, что сын или дочь попали в больницу за тысячи километров от родного дома. Как многодетная мать, я прекрасно понимаю их чувства. Нам сейчас обязательно нужно добиться того, чтобы все — подчёркиваю, все! — виновные в том, что наши дети вместо отдыха на пляже лежат в больницах, понесли строгое и справедливое наказание, вплоть до уголовной ответственности, — с возмущением написала на своей странице во ВКонтакте Анна Позднякова».

На отдых в детские лагеря Кубани отправились 140 карельских детей. Всего в двух организованных группах было порядка 250 детей. Речь идет о коммерческих группах, путевки приобретались через туристическую фирму.

Напоминаем, Анна Позднякова (партия РОСТа) — один из 10 кандидатов, выдвинувших свою кандидатуру в ГосДуму от Республики Карелия.

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Комментарии

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Апчхи
2021-08-09 15:57:00
Во даёт Анна! Сама чудом не присела,а ещё учить пытается!?
User
2021-08-09 15:49:02
Времени на раскачку нет!
Лана Текучева
2021-08-09 15:36:03
А кто прощать будет? У кого рыльце в пушку? :)
Филипп К.
2021-08-09 15:04:03
Ах, красуется девица
- ведь теперь ей Дума снится!

Там лишь руки поднимать,
и не надо воровать
- деньги будут "так" давать.
Саныч
2021-08-09 15:00:02
Её кто-то спрашивал?
наташка
2021-08-09 15:13:15
Саныч, вашу слабунову тоже никто не спрашивает.
Саныч
2021-08-09 15:45:06
наташка, Слабунова представитель власти.
наташка
2021-08-09 15:57:11
Саныч, не смеши. Представитель власти :) Что из себя представляет то ? Фрау эмми "Лишь бы против", не более того. Больше не просочится. Это был у нее первый и случайный раз.
Вася
2021-08-09 14:50:08
Ну кто же ей поверит?
Вася
2021-08-09 14:49:18
неужели обнуляться не будет
Вася
2021-08-09 14:48:23
не получается никак уйти,народ просит
Изя
2021-08-09 14:39:34
Это она поддельные квитанции к оплате представляла и чуть не отправилась в места не столь отдаленные , А . кир ??? :)
наташка
2021-08-09 14:49:02
Изя, хочешь, и тебя амнистируем ? :)
Изя
2021-08-09 15:05:20
наташка, нее , Изя не ворует . ибо никто взяток не даёт . не за что )))
Вася
2021-08-09 14:26:36
Займись фермерством,
Изя
2021-08-09 14:40:35
Вася, а она чо то умеет ???))
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