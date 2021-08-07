Анна Позднякова: «Нет прощения тем, кто допустил подобное!»

Почти сотня детей из Карелии, которые ехали отдохнуть и поправить здоровье на побережье Черного моря, оказались на больничных койках.

В поезде «Мурманск-Адлер» произошло массовое отравление. По состоянию на 8 августа в Туапсинской ЦРБ № 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8. Состояние детей — от лёгкой и средней степени тяжести, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Только представьте себе состояние матерей, узнавших, что сын или дочь попали в больницу за тысячи километров от родного дома. Как многодетная мать, я прекрасно понимаю их чувства. Нам сейчас обязательно нужно добиться того, чтобы все — подчёркиваю, все! — виновные в том, что наши дети вместо отдыха на пляже лежат в больницах, понесли строгое и справедливое наказание, вплоть до уголовной ответственности, — с возмущением написала на своей странице во ВКонтакте Анна Позднякова».

На отдых в детские лагеря Кубани отправились 140 карельских детей. Всего в двух организованных группах было порядка 250 детей. Речь идет о коммерческих группах, путевки приобретались через туристическую фирму.

Напоминаем, Анна Позднякова (партия РОСТа) — один из 10 кандидатов, выдвинувших свою кандидатуру в ГосДуму от Республики Карелия.