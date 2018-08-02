Анна Позднякова объяснила свою позицию по привлечению в Карелию сборщиков ягод из Таиланда

Директор по взаимодействию с органами власти компании "Русбиоальянс" Анна Позднякова рассказала, что ее предприятие рассчитывает исключительно на карельскую рабочую силу и готово сотрудничать с населением региона.

Анна Позднякова в интервью деловой интернет-газеты "Вести Карелии" рассказала, что компания "Русбиоальянс" не планирует привлекать иностранную рабочую силу, в частности, сборщиков ягод из Таиланда для работы в карельских лесах.

"Может быть, мы будем использовать опыт профессиональный тех же европейцев в области выращивания ягод… Но мы не говорим о том, что мы надеемся организовать какие-то бригады с иностранной рабочей силой",- сказала Позднякова.

"Мы сегодня рассчитываем только на местных сборщиков ягод и грибов", - добавила она.

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