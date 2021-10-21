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Суд принял заявление о банкротстве крупного производителя продукции из ягод в Карелии

Новости. Экономика
12:30, 21 Октября 2021
фото: © Русбиоальянс

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Арбитражный суд Карелии принял к рассмотрению заявление о банкротстве ООО «Карельский продукт», которому принадлежит крупный завод по переработке ягод под Петрозаводском.

Согласно картотеке арбитражный дел, заявление о банкротстве направил в суд один из индивидуальных предпринимателей. Он требует с «Карельского продукта» 6,6 млн рублей.

Как сообщалось ранее, собственник «Карельского продукта» — компания «Русбиоальянс» — в 2020 году переживал сложные времена из-за судебной тяжбы между представителями конкурирующих групп менеджмента.

«Карельский продукт» начал переработку ягод в 2017 году на производственной площадке в поселке Томицы, которая ранее принадлежала обанкротившейся компании «Ягода Карелии».

После покупки завода владельцы обещали вложить в производство миллиард рублей, а в правительстве Карелии ожидали, что бюджет будет получать от компании ежегодно 50 млн. налоговых поступлений.

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Комментарии

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Вася
2021-10-21 13:13:00
Такая же контора как газпром.
Гость
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