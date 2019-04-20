Анна Семенович порадовала поклонников новым откровенным образом

Анна Семенович показала себя в черном боди - певица подчеркнула свою пышную фигуру.

Исполнительница поделилась сексуальным снимком в Instagram. В кадре Анна позирует в черном полупрозрачном боди и джинсах, которые она кокетливо не стала застегивать. Одна руку звезда поставила на пояс, а второй рукой игриво указывает наверх, пишет Cosmopolitan.



Instagram

"Люблю путешествовать, но после дальней дороги я всегда с таким удовольствием просыпаюсь дома, варю кофе и встречаю новый день", – поделилась своими эмоциями звезда. В подписи к посту певица попросила поклонников назвать свои города, чтобы она могла планировать гастрольный тур.