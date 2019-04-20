Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:40, 20 Апреля 2019
фото: Instagram

Анна Семенович порадовала поклонников новым откровенным образом

Загрузка...

Анна Семенович показала себя в черном боди - певица подчеркнула свою пышную фигуру.

Исполнительница поделилась сексуальным снимком в Instagram. В кадре Анна позирует в черном полупрозрачном боди и джинсах, которые она кокетливо не стала застегивать. Одна руку звезда поставила на пояс, а второй рукой игриво указывает наверх, пишет Cosmopolitan.


Instagram

"Люблю путешествовать, но после дальней дороги я всегда с таким удовольствием просыпаюсь дома, варю кофе и встречаю новый день", – поделилась своими эмоциями звезда. В подписи к посту певица попросила поклонников назвать свои города, чтобы она могла планировать гастрольный тур.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи
17.04.2019, 09:16
Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили

Аналитика

18.04.2019 15:39
Капитал
Вспоминая Худилайнена 6
В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.
Заложники "форелевого бума" 1
18.04.2019 15:08
Народ против административного памятника 15
17.04.2019 10:10
Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи 12
16.04.2019 15:10
"Истинные финны" покоряют электорат 4
15.04.2019 14:13
Вся аналитика

Чтиво

18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Бабье царство у помойки 3
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 15
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

Фестиваль по чирлидингу в Петрозаводске
Сегодня 13:36
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»