Анна Семенович порадовала поклонников новым откровенным образом

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Анна Семенович показала себя в черном боди - певица подчеркнула свою пышную фигуру.
Исполнительница поделилась сексуальным снимком в Instagram. В кадре Анна позирует в черном полупрозрачном боди и джинсах, которые она кокетливо не стала застегивать. Одна руку звезда поставила на пояс, а второй рукой игриво указывает наверх, пишет Cosmopolitan.
"Люблю путешествовать, но после дальней дороги я всегда с таким удовольствием просыпаюсь дома, варю кофе и встречаю новый день", – поделилась своими эмоциями звезда. В подписи к посту певица попросила поклонников назвать свои города, чтобы она могла планировать гастрольный тур.
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