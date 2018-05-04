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Новости. Общество
21:30, 04 Мая 2018

Анна Семенович удивила фанатов "мытьем ног в раковине"

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Пользователи соцсетей обсуждают новое фото актрисы, певицы и телеведущей Анны Семенович, которое та выложила в своем инстаграм-аккаунте.

Бывшая участница поп-группы "Блестящие" запечатлена в ванной между двумя раковинами, на ней – легкое платье с высокими разрезами, открывающими красивые стройные ножки.

Но даже столь шикарный вид не смог отвлечь фолловеров от неудачного замысла фото, пишет uznayvse.

Под фото 38-летняя селебрити написала, что "люди, рождённые под знаком Рыб, заряжаются от воды". Звезда шоу-бизнеса также поделилась с поклонниками своим утренним ритуалом: "Я каждое утро начинаю со своей фирменной ванны с солью и только после этого просыпаюсь".

Но "зарядка от воды" на фото выглядит так, будто девушка готовится совершенно к другому "ритуалу": то ли к бритью ног, то ли к их мытью в раковине.

"Ты че творишь, мать?", "Ноги бреет))))))))", "Ты чтоо? Над раковиной умываются и зубки чистят... Ноги надо мыть в ванне... Не путать с ванной...", "Ноги же в раковине неудобно мыть", "Кто же тебя фоткает?", – написали фанаты в комментариях к фото.

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