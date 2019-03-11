Анну Седокову уличили в пластике

Украинская поп-исполнительница разместила фотографию, которая вызвала негодование у многих поклонников.

На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позирует в облегающем красном платье. Певица решила выделить свои глаза и изменила их цвет на светло-голубой. В подписи к посту она поинтересовалась, какой любимый цвет у ее поклонников.

"А у меня – розовый", – поделилась Анна Седокова.



Instagram

Пока одни пользователи отвечали на вопрос исполнительницы и хвалили ее образ, другие обратили внимание, что лицо звезды выглядит неестественным, и обвинили ее в злоупотреблении пластикой, пишет издание "Дни.ру".