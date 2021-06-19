Аномальная жара +33 градуса сохранится в Карелии в понедельник

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17:00, 20 Июня 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

О погоде на 21 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 21 июня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +18, +20°С, днем +30, +32°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет переменная облачность. По северным районам кратковременный дождь, днем гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью +14, +19°С, на севере +10, +15°С, днем +28, +33°С, на севере местами +20, +25°С.

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