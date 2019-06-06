Аномальная жара надвигается на Карелию – предупреждает МЧС

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Преимущественно по южным и центральным районам Республики Карелия и в Петрозаводске ожидается аномально жаркая погода, предупредили в МЧС Карелии.
По информации карельского Гидрометцентра, с 6 по 10 июня преимущественно по южным и центральным районам Республики Карелия и в Петрозаводске ожидается аномально жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы.
Под действие опасного явления могут попасть Петрозаводский ГО, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский и Суоярвский районы (13 МО).
Ранее сообщалось, что воздух прогреется до 31 градуса.
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