Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов

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Прогноз погоды на ближайшие дни дали синоптики карельского Гидрометцентра.
Как сообщили в "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, жаркая погода в Карелии продержится до 13 июня.
По словам синоптиков, температура достигнет отметки в 26-31 градус.
"После жаркой погоды ожидается похолодание, - сказала синоптик карельского Гидрометцентра, - прохладнее станет уже 10, 11 июня, когда температура опустится до 20-25 градусов, 12 июня понижение температуры продолжится, а 13 июня ожидается уже 11-15 градусов".
Прохлада сохранится и 15, и 16 июня.
В период жаркой погоды, уточнили в Гидрометцентре, в Карелии местами пройдут ливневые дожди.
Петрозаводчан от удушающей жары спасет" восточный бриз", ветер который будет идти с озера.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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