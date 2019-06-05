Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов

Прогноз погоды на ближайшие дни дали синоптики карельского Гидрометцентра.

Как сообщили в "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, жаркая погода в Карелии продержится до 13 июня.

По словам синоптиков, температура достигнет отметки в 26-31 градус.

"После жаркой погоды ожидается похолодание, - сказала синоптик карельского Гидрометцентра, - прохладнее станет уже 10, 11 июня, когда температура опустится до 20-25 градусов, 12 июня понижение температуры продолжится, а 13 июня ожидается уже 11-15 градусов".

Прохлада сохранится и 15, и 16 июня.

В период жаркой погоды, уточнили в Гидрометцентре, в Карелии местами пройдут ливневые дожди.

Петрозаводчан от удушающей жары спасет" восточный бриз", ветер который будет идти с озера.