Аномальные холода надвигаются на северные и восточные районы Карелии

МЧС Карелии предупреждает об аномально холодной погоде, которая установится 23 февраля на севере республики, а также в Пудожском районе.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, 23 февраля местами, преимущественно по северным и восточным районам Карелии ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 и более градусов (норма от -9 на юге до -12,5 градусов на севере республики).

Под действие холодов могут попасть: Костомукшский городской округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Сегежский, Пудожский муниципальные районы.

Общие рекомендации МЧС:

• ограничить выезд на личном автотранспорте;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), теплых вещей, достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источника дополнительного освещения (фонарик) и его исправность;

• выполнять правила пожарной безопасности при использовании отопительных приборов и печей;

• сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей и домашних животных;

• при выходе на улицу одевайтесь многослойно и в натуральные ткани, не допускайте переохлаждения, необходимо чаще заходить в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд – для согревания.