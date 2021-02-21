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Аномальные холода надвигаются на северные и восточные районы Карелии

Новости. Погода
13:03, 22 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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МЧС Карелии предупреждает об аномально холодной погоде, которая установится 23 февраля на севере республики, а также в Пудожском районе.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, 23 февраля местами, преимущественно по северным и восточным районам Карелии ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 и более градусов (норма от -9 на юге до -12,5 градусов на севере республики).

Под действие холодов могут попасть: Костомукшский городской округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Сегежский, Пудожский муниципальные районы.

Общие рекомендации МЧС:

• ограничить выезд на личном автотранспорте;
• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), теплых вещей, достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источника дополнительного освещения (фонарик) и его исправность;
• выполнять правила пожарной безопасности при использовании отопительных приборов и печей;
• сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей и домашних животных;
• при выходе на улицу одевайтесь многослойно и в натуральные ткани, не допускайте переохлаждения, необходимо чаще заходить в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд – для согревания.

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-22 15:14:52
Вечно недовольная шелупонь будет визжать при любой температуре, лишь бы повод.
Тишка
2021-02-22 14:49:58
Мороз последнюю неделю, скоро +2 уже, осталось чуток потерпеть!
Детей одних на улицу не выпускайте!!! Дубак!!!
Изя
2021-02-22 14:41:35
Арктическая зона , не иначе накаркал кто то . Кир , не заешь кто ???? :)
кир
2021-02-22 15:12:24
Изя, всегда так было. В школу не ходили в сильный мороз, зато с забора прыгали в сугробы. :) Благодать была. А в марте привозили дрова из Гортопа. Мне было в радость распилить, расколоть и уложить в поленницу в сарай. Тогда не мог я даже подумать, что появятся давидка и офф со справкой. А ты, кот, молчи. Тогда у нас был другой кот и не вмешивался не в свои дела.
Изя
2021-02-22 15:42:32
Во заливаешь ))) Тебе то проще было в деревне ))) :)
Leopol'd
2021-02-22 15:25:33
кир, тогда ты был здоров и животные с тобой не говорили. Брось наркотики!
кир
2021-02-22 16:01:56
Leopol'd, тебе скучно. Кот сказал, что доверие надо заслужить, а не выделываться, выставляя себя идиотом.
Off
2021-02-22 13:29:20
Педроссам надо готовиться заявлять. Мол это не мы . Мол это запад виноват , что трубы, в очередной раз, заморозило.
театральный критик
2021-02-22 14:05:25
Off, социопат, опять ты в бессильной злобе ждешь вселенской катастрофы ? :)
Off
2021-02-22 14:22:06
театральный критик, соцопаты педриоты ждут.. потому что вы здесь власть. С вас и спрос. А поскольку вы этой зимой заморозили пол Карелии... Хорошего ждать не стоит. Там где правят педроиды всегда разруха. :)
Off
2021-02-22 14:56:01
театральный критик, я знаю , что ты социопат..все знают. Соседи говорили что дрова ворует, какой то плюгавенький мужичонка в колготках. Он ещё постоянно верещал , что-то про " либерастов" . Уверен что это ты :)
театральный критик
2021-02-22 14:27:38
Off, социопат, соседи жалуются, что ты дрова у них воруешь
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