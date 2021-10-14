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Арбитражный управляющий в Петрозаводске выставил на торги офис-склад в 5–7 раз дешевле квартиры

Новости. Общество
10:15, 14 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Объект находится в жилом доме 2009 года постройки, в новом развивающемся районе, почти в центре Петрозаводска.

Буквально на днях арбитражный управляющий выставил на торги помещение 261,2 м2 по ул. Суоярвская, 32А, где стоимость 1 м2 составляет 12 тысяч рублей?

Объект находится в жилом доме 2009 года постройки, в новом развивающемся районе на Перевалке.

Если вы, например, захотите купить квартиру или офис на доме улице Суоярвской, то стоимость квадратного метра будет выше в 5–7 раз.

В помещении на ул. Суоярвская, 32А в наличии все необходимые коммуникации — свет, вода, тепло. Высокие потолки 2,6 м, большое количество окон.

Если вас заинтересовало предложение арбитражного управляющего и вы хотите купить офис-склад, то подробнее читайте здесь.

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