Зимние волшебники Карелии дали сказочное предновогоднее интервью

Зимние волшебники Карелии ответили на самые разные вопросы, рассказав много интересного.

Удивительная встреча состоялась в атмосфере волшебства и как будто в реальности, и в то же время как будто в сказке.

О чем можно спросить зимних и влиятельных волшебников? Да о многом! Тем более когда от них веет добром, светом и чем-то магическим и чарующим, хочется задать самые разные вопросы.

Кто они, эти новогодние герои? Какие они? Что рассказали? Читайте обо всем в нашем материале.