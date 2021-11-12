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Ансамбль из Карелии выступил на шоу «Поле Чудес» на Первом канале (ФОТО)

Новости. Культура
08:20, 03 Декабря 2021
фото: Музыкальная школа г. Сортавала / ВК

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Образцовый ансамбль Республики Карелия «Верея» стал музыкальным гостем популярного шоу «Поле Чудес» с Леонидом Якубовичем.

Ансамбль «Верея» под руководством заслуженного работника культуры Карелии Маргариты Бережной пригласили на шоу в качестве музыкальных гостей. Об этом информирует паблик «Музыкальная школа г. Сортавала». Выпуск с участием карельских музыкантов покажут 3 декабря.

Сообщается, что ансамбль пригласили на шоу, потому что музыкальному редактору программы «Поле чудес» Андрею Берестенко понравились записи участников коллектива «Верея». Накануне поездки сортавальцы получили официальное приглашение от Леонида Якубовича. Запись передачи проходила в Останкино 31 октября. 

Участницей шоу была жительница города Сортавала Ирина Богатырева. 

С учетом жеребьевки Леонид Якубович определил сортавальцам участие в третьей тройке игроков за барабаном. В это же время участницы «Вереи» смогли показать свое творчество.

Ранее сообщалось, как уроженка Карелии приняла участие в игре «Поле чудес».

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