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Ансамбль "Кантеле" приглашает жителей Карелии поучаствовать в творческом конкурсе

Новости. Культура
18:00, 13 Апреля 2020
фото: © паблик Ансамбль "Кантеле"
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Национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" начинает прием работ для участия в конкурсе рисунков и фотографий #МоёКантеле, сообщили в Минкультуры Карелии.

Работы принимаются до 15 мая.

Для участия в конкурсе необходимо:

- рисунки загружать в альбом официального сообщества ансамбля "ВКонтакте";
- фотографии достаточно разместить в своем аккаунте в Instagram с единственным хештегом #МоёКантеле и меткой @domkantele;
-  в описании работы необходимо указать имя и возраст автора. Один конкурсант может заявить на конкурс только один, исполненный собственноручно, рисунок или фотографию.

Bтоги будут подведены 1 июня.

По результатам конкурса будут определены три лучшие живописца и три фотохудожника, которые получат супер-проходку на все концертные мероприятия и мастер-классы, которые будут проводиться в Доме Кантеле в 2020 году. Четверых финалистов члены жюри выберут с учетом возраста и уровня исполнения работ, а двое участников получат приз зрительских симпатий за количество набранных ими лайков на момент оглашения итогов.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-13 20:18:42
Почему только один ? Может у мальчика талант. Что за формальный подход к творчеству ?
Гость
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