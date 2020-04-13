Ансамбль "Кантеле" приглашает жителей Карелии поучаствовать в творческом конкурсе

Национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" начинает прием работ для участия в конкурсе рисунков и фотографий #МоёКантеле, сообщили в Минкультуры Карелии.

Работы принимаются до 15 мая.

Для участия в конкурсе необходимо:

- рисунки загружать в альбом официального сообщества ансамбля "ВКонтакте";

- фотографии достаточно разместить в своем аккаунте в Instagram с единственным хештегом #МоёКантеле и меткой @domkantele;

- в описании работы необходимо указать имя и возраст автора. Один конкурсант может заявить на конкурс только один, исполненный собственноручно, рисунок или фотографию.

Bтоги будут подведены 1 июня.

По результатам конкурса будут определены три лучшие живописца и три фотохудожника, которые получат супер-проходку на все концертные мероприятия и мастер-классы, которые будут проводиться в Доме Кантеле в 2020 году. Четверых финалистов члены жюри выберут с учетом возраста и уровня исполнения работ, а двое участников получат приз зрительских симпатий за количество набранных ими лайков на момент оглашения итогов.