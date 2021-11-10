Античный рейв пройдет в театре Карелии

На сцене Национального театра Карелии покажут постановку в жанре «античного рейва».

18 и 19 ноября на сцене Национального театра Карелии состоится премьера спектакля «Я в чёрном списке» по пьесе современного драматурга Игоря Витренко. Жанр постановки определен как «Античный рейв», информирует Минкульт республики.

Московский режиссер Мурат Абулкатинов связывает современный текст с древнегреческим мифом, трансформируя его в почти трагедию современного человека. Сообщается, что сценическое пространство будет превращено в светодиодный танцпол, который олицетворяет собой непрекращающуюся вечеринку, в которой существует главный герой.

Спектакль «Я в чёрном списке» поставлен по пьесе Игоря Витренко «Я танцую как дебил», вошедшей в шорт-лист Фестиваля современной драматургии «Любимовка-2020».