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Античный рейв пройдет в театре Карелии

Новости. Культура
10:05, 10 Ноября 2021

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На сцене Национального театра Карелии покажут постановку в жанре «античного рейва».

18 и 19 ноября на сцене Национального театра Карелии состоится премьера спектакля «Я в чёрном списке» по пьесе современного драматурга Игоря Витренко. Жанр постановки определен как «Античный рейв», информирует Минкульт республики.

Московский режиссер Мурат Абулкатинов связывает современный текст с древнегреческим мифом, трансформируя его в почти трагедию современного человека. Сообщается, что сценическое пространство будет превращено в светодиодный танцпол, который олицетворяет собой непрекращающуюся вечеринку, в которой существует главный герой. 

Спектакль «Я в чёрном списке» поставлен по пьесе Игоря Витренко «Я танцую как дебил», вошедшей в шорт-лист Фестиваля современной драматургии «Любимовка-2020». 

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