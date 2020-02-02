Антикоррупционный закон, из-за которого региональные депутаты могут остаться без работы, поправят обратно

Депутатам региональных парламентов, которые работают на непостоянной основе, вернут право руководить коммерческими предприятиями, сообщает газета "Коммерсантъ".

Напомним, депутаты региональных парламентов лишились права одновременно руководить коммерческими предприятиями в конце прошлого года после принятия пакета антикоррупционных поправок. Как сообщает "Коммерсантъ", новые поправки в закон "О противодействии коррупции" в пятницу, 31 января внесли в Госдуму заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев и глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в ч. 3 ст. 12 федерального закона "О противодействии коррупции": уточнить, что "запрет на участие в управлении коммерческими и некоммерческими организациями распространяется только на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе".

О том, что законопроект будет внесен в кратчайшие сроки, Андрей Исаев сообщил за день до этого на встрече с депутатами госсобрания Удмуртии.

Запрет на коммерческую деятельность, введенный "антикоррупционным" пакетом поправок в декабре, распространяется, в частности, на депутатов региональных заксобраний, работающих на непостоянной основе.

Как объяснил “Ъ” источник в Госдуме, под действие закона подпадают 60-80% депутатов региональных заксобраний, которым придется снять с себя депутатские полномочия.

По словам собеседника “Ъ” перед первым чтением законопроект содержал такой запрет только для депутатов, работающих на постоянной основе, но на каком-то этапе «произошла техническая ошибка», это уточнение из текста исчезло: «как это случилось - непонятно».

Член комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы Андрей Марков сообщил, что поправки должны быть приняты как можно скорее: "Если мы оставим все как есть, то в марте наступит срок, когда прокуратура будет вынуждена принять меры прокурорского реагирования, и региональные заксобрания могут лишиться большей части своих депутатов".