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Антикоррупционный закон, из-за которого региональные депутаты могут остаться без работы, поправят обратно

Новости. Политика
11:25, 03 Февраля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Депутатам региональных парламентов, которые работают на непостоянной основе, вернут право руководить коммерческими предприятиями, сообщает газета "Коммерсантъ".

Напомним, депутаты региональных парламентов лишились права одновременно руководить коммерческими предприятиями в конце прошлого года после принятия пакета антикоррупционных поправок. Как сообщает "Коммерсантъ", новые поправки в закон "О противодействии коррупции" в пятницу, 31 января внесли в Госдуму заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев и глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в ч. 3 ст. 12 федерального закона "О противодействии коррупции": уточнить, что "запрет на участие в управлении коммерческими и некоммерческими организациями распространяется только на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе".

О том, что законопроект будет внесен в кратчайшие сроки, Андрей Исаев сообщил за день до этого на встрече с депутатами госсобрания Удмуртии.

Запрет на коммерческую деятельность, введенный "антикоррупционным" пакетом поправок в декабре, распространяется, в частности, на депутатов региональных заксобраний, работающих на непостоянной основе.

Как объяснил “Ъ” источник в Госдуме, под действие закона подпадают 60-80% депутатов региональных заксобраний, которым придется снять с себя депутатские полномочия.

По словам собеседника “Ъ” перед первым чтением законопроект содержал такой запрет только для депутатов, работающих на постоянной основе, но на каком-то этапе «произошла техническая ошибка», это уточнение из текста исчезло: «как это случилось - непонятно».

Член комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы Андрей Марков сообщил, что поправки должны быть приняты как можно скорее: "Если мы оставим все как есть, то в марте наступит срок, когда прокуратура будет вынуждена принять меры прокурорского реагирования, и региональные заксобрания могут лишиться большей части своих депутатов".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-02-03 12:01:26
Зачем нужны поправки? Пусть останутся только те депутаты, которые занимаются политикой на постоянной основе. А то что это за депутаты которые лоббируют свои личные коммерческие интересы?
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