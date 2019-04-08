Антимонопольная служба Карелии стала лидером в стране

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Федеральная антимонопольная служба признала карельское Управление лучшим среди региональных подразделений Северо-Запада России и одним из лидеров в стране.
Это следует из рейтинга региональных УФАС по итогам работы за 2018 год.
При составлении рейтинга учитывалось 50 показателей по основным направлениям деятельности УФАС - антимонопольное регулирование, контроль естественных монополий, соблюдение законодательства о рекламе, контроль госзакупок, защита решений управления в судах, адвокатирование конкуренции и другие.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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