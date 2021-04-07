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Антимонопольная служба получила указание разобраться с ростом цен на жилье

Новости. Общество
16:41, 08 Апреля 2021
фото: © Fotolia/ Anna Baburkina
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна изучить ситуацию с существенным ростом цен на жилье в России.

Как сообщает ТАСС, об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов.

"Это не просто рост цены, это существенный рост", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в среднем по России стоимость жилой недвижимости выросла на 12%, но в ряде регионов динамика была выше: в Северной Осетии рост составил 30%, в Орловской области - 19,7%, в Адыгее - 19,3%, в Амурской - 18,6%, в Рязанской области - 17,6%.

"Понятно еще, скажем, Дальний Восток "подскочил", ясно. Но в европейской-то части - 30%, 20%!" - отметил глава государства.

Президент согласился, что необходимо прежде всего создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства.

"Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит", - поручил глава государства.

На сколько выросли цены на жилье в Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-04-08 17:31:36
Какое прекрасное слово "разобраться", оно так много может означать столько всего разного. Я когда прочитал в заголовке у меня возник ассоциативный ряд : автоматчики в кожаных курках на черном мерсе :)
Кстати, у нас американский дорел был как-то в районе 63, а потом стал в районе 75. Если 75/63 = 1,19 - вот они ваши 19% рекордно низкой инфляции. лежат на поверхности, это не нужно далеко копать Банальное обесценение местной валюты :)
А кто у нас тергетирует инфляцию? Мадам из "мегарегулятора", фамилия начинается на "На" и заканчивается на "на". Имеющий ум да уразумеет :)
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