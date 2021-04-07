Антимонопольная служба получила указание разобраться с ростом цен на жилье

"Это не просто рост цены, это существенный рост", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в среднем по России стоимость жилой недвижимости выросла на 12%, но в ряде регионов динамика была выше: в Северной Осетии рост составил 30%, в Орловской области - 19,7%, в Адыгее - 19,3%, в Амурской - 18,6%, в Рязанской области - 17,6%.

"Понятно еще, скажем, Дальний Восток "подскочил", ясно. Но в европейской-то части - 30%, 20%!" - отметил глава государства.

Президент согласился, что необходимо прежде всего создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства.

"Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит", - поручил глава государства.

На сколько выросли цены на жилье в Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".