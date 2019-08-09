Антимонопольная служба раскрыла сговор компаний Карелии на конкурсах по поставкам топлива

УФАС по Карелии раскрыло сговор двух компаний, участвовавших в конкурсных процедурах по поставкам топлива для котельных республики в сентябре 2018 года.

Как следует из материалов дела, основанием для разбирательства послужило обращение в антимонопольный орган одного из участников процедуры торгов.

"ООО "Автоматика ПТЗ" и ООО "Стройэнергомонтаж" участвовали в антиконкурентных соглашениях, с целью поддержания необходимого им уровня цены поставляемого товара и получения права на заключение соответствующих контрактов на общую сумму более 38,4 млн. рублей", - говорится в решении УФАС.

К какому выводу пришла антимонопольная служба, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".