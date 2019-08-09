11:49, 09 Августа 2019
Антимонопольная служба раскрыла сговор компаний Карелии на конкурсах по поставкам топлива
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УФАС по Карелии раскрыло сговор двух компаний, участвовавших в конкурсных процедурах по поставкам топлива для котельных республики в сентябре 2018 года.
Как следует из материалов дела, основанием для разбирательства послужило обращение в антимонопольный орган одного из участников процедуры торгов.
"ООО "Автоматика ПТЗ" и ООО "Стройэнергомонтаж" участвовали в антиконкурентных соглашениях, с целью поддержания необходимого им уровня цены поставляемого товара и получения права на заключение соответствующих контрактов на общую сумму более 38,4 млн. рублей", - говорится в решении УФАС.
К какому выводу пришла антимонопольная служба, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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