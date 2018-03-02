14:53, 02 Марта 2018
Антимонопольная служба возбудила десятки дел из-за массовых отключений света в Карелии
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Управление ФАС по Карелии возбудило более 20 дел по фактам массовых аварийных отключений электроэнергии, которые происходили зимой.
Антимонопольная служба усмотрела в действиях ПАО "МРСК Северо-Запада" признаки нарушения Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. Ранее соответствующие материалы поступили на рассмотрение в УФАС из карельской прокуратуры, сообщает сайт антимонопольного органа.
В отношении компании возбуждено 22 дела об административных правонарушениях.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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