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"Антивирусное" кредитование бизнеса будет продолжено, но условия станут хуже

Новости. Экономика
16:18, 24 Февраля 2021
фото: pixabay
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Правительство изменило условия программы льготного кредитования бизнеса - в 2021 году ставка увеличена до 3% годовых.

Как сообщают "Известия", об этом сообщил сегодня на встрече с сенаторами премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он напомнил, что действующая программа поддержки бизнеса "ФОТ 2.0" заканчивает свое действие, но есть отрасли экономики, которые до докризисного уровня пока не восстановились. В качестве примера он назвал сферы общественного питания, культуры, развлечений, спорта, организации мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Мишустин отметил, что им по-прежнему нужна помощь государства.

"Хочу сообщить о важнейшем решении — о новых мерах поддержки бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые ранее пользовались программой "ФОТ 2.0". В ней немножко будут изменены условия, теперь ставка льготного кредита будет не 2, а 3%. Это небольшое повышение, учитывая, что экономика постепенно восстанавливается", - сказал Мишустин.

Подробнее об условиях программы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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