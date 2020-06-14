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14.06.2020 19:00

"Антивирусной" господдержки градообразующих предприятий добиваются депутаты парламента Карелии

Новости. Экономика
15:23, 15 Июня 2020
фото: ГТРК "Карелия"
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Экономические последствия пандемии коронавируса ударили не только по малому и среднему бизнесу, но и по градообразующим предприятиям, поэтому им тоже нужна помощь государства.

Об этом говорится в проекте обращения депутатов парламента республики в адрес первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

"Обеспокоенность вызывает вопрос государственной поддержки градообразующих предприятий монопрофильных муниципальных образований, также пострадавших от введенных ограничений, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Такие предприятия, в случаене соблюдения критериев отнесения их к субъектам малого и среднего предпринимательства, не могут претендовать на…меры государственной поддержки, тогда как от стабильности их деятельности зависит социальное положение большого числа занятых и экономика муниципальных образований", - сказано в документе.

Что предлагают депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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