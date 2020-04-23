"Антивирусные" налоговые льготы для бизнеса в Карелии вступили в силу

Изменения в законодательстве о льготах по налогам, принятые в Карелии для поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса, вступили в силу с 22 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Карелии.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции, могут претендовать на несколько видов налоговых льгот. Каких именно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".