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"Антивирусные" налоговые льготы для бизнеса в Карелии вступили в силу

Новости. Экономика
10:03, 24 Апреля 2020
фото: © Рустам Загидуллин/Интерпресс/ТАСС
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Изменения в законодательстве о льготах по налогам, принятые в Карелии для поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса, вступили в силу с 22 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Карелии.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции, могут претендовать на несколько видов налоговых льгот.

Каких именно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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