АО «ПКС-Тепловые сети» планирует работы в двух районах Петрозаводска

На улице Шотмана в районе дома №40 с 14.00 до 22.00 будут проводиться работы на магистрали.

Ранее в этом районе по инвестиционной программе заменили сети до школы № 14, но выяснилось, что магистраль, расположенная дальше, находится в предаварийном состоянии, и оставлять ее в таком виде нельзя.

«В рамках инвестиционной программы мы заменили участок до школы № 14, а сейчас предстоят внеплановые работы от школы до дома по улице Шотмана, 44. Мы не собирались менять этот участок сети в 2021 году, но он находится в плохом состоянии. АО „ПКС-Тепловые сети“ приняло решение заменить трубопровод для того, чтобы избежать массовых отключений зимой», — комментирует работы технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» Алексей Проккиев.

Коммуникации в этом районе были переданы АО «ПКС-Тепловые сети» от РЖД. Уже 3-й год работники АО ведут масштабные работы по их замене, проект планируют завершить в следующем году. На восстановление сети требуются большие ресурсы и время. Это самый аварийный квартал в Петрозаводске.

Сейчас для того, чтобы продолжить работы, необходимо переключиться на временную сеть, которую работники АО «ПКС-Тепловые сети» уже смонтировали.

От теплоснабжения будут отключены дома по следующим адресам (см. приложение 1).

Также сегодня работы будут вестись по адресу: улица Калинина, 29. Здесь сотрудники АО «ПКС-Тепловые сети» будут устранять повреждение — необходимо отремонтировать компенсатор на подающем трубопроводе. Планируемое время работ — с 14.00 до 22.00.

От теплоснабжения будут отключены дома по следующим адресам (см. приложение 2).