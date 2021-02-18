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АО "ПКС-Тепловые сети" пока не отключали от тепла дома из-за повреждения на сетях

Новости. Общество
11:57, 19 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
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Сегодня ночью в тепловой камере, расположенной по ул. Калинина у дома №55, произошло повреждение.

Сейчас сотрудники АО "ПКС-Тепловые сети" готовятся к устранению повреждения, для этого необходимо будет на короткий срок отключить от тепла около 80 домов, пока ни один дом от теплоснабжения еще не отключен.

Все управляющие компании о предстоящих работах оповещены. Отключение будет производиться с 14.00, и аварийная бригада тут же приступит к устранению повреждения. Официальные сроки возвращения тепла в дома – 20.00, но аварийная бригада АО "ПКС-Тепловые сети" сделает все возможное, чтобы повреждение было устранено раньше.

Повреждение произошло в тепловой камере, это значит, что аварийной бригаде не придется применять технику для раскопки сетей, что сокращает время работ.

На данный момент в диспетчерскую АО "ПКС-Тепловые сети", в МЧС по РК поступает огромное количество звонков от обеспокоенных жителей, но переживать не стоит: повреждение устранят в установленные сроки, дома не успеют остыть, и уже вечером к жителям, попавшим под отключение, вернется тепло.

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Комментарии

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кир
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