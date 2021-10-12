АО «ПКС-Водоканал» получило паспорт коллективного иммунитета

Более 60% сотрудников АО «ПКС-Водоканал» прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции (или переболели ей), предприятию был выдан паспорт коллективного иммунитета к COVID-19.

Клиенты Центра Единого Обслуживания находятся в безопасности: если сотрудники привиты, а в помещении соблюдаются все антиковидные меры, то риск заразиться минимален.

«Самое важное — это защита себя и близких от инфекции. Паспорт коллективного иммунитета — показатель, что работники защищены всеми возможными способами от последствий этой страшной болезни и в полной мере готовы выполнять свои трудовые обязанности. Клиент же, без боязни заразиться вирусом, будет обращаться к нам за услугами», - рассказывает начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Анна Кощеева.

Для того, чтобы получить паспорт коллективного иммунитета, предприятию необходимо проделать большую работу: донести до каждого сотрудника, как важна вакцинация. Даже после получения паспорта ведется контроль соблюдения всех противоэпидемиологических мер, мониторинг статистики привитых и непривитых работников. У сотрудников ежедневно измеряют температуру, ведется график проветриваний помещений.

В случае, если эпидемиологическая обстановка ухудшится, в отношении предприятий с паспортом коллективного иммунитета ограничительные меры будут применяться в особом формате или не будут применяться вовсе. Для АО «ПКС-Водоканал», предприятия жизнеобеспечения, это важный фактор — работа водоканала не может останавливаться ни на секунду.

Ранее паспорт коллективного иммунитета уже получили АО «ПКС-Тепловые сети» и ООО «КРЦ».