АО «Прионежская сетевая компания» предупреждает об отключении электроэнергии в нескольких населенных пунктах

3 февраля с 00.00 до 2.00 часов будут отключены некоторые потребители, присоединенные к энергообъектам АО «ПСК»

В связи с производством работ в электрических сетях смежной сетевой организации (Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад») 3 февраля с 00.00 до 2.00 часов будут отключены потребители, присоединенные к энергообъектам АО «ПСК»:

• село Деревянное (частично);

• поселок Деревянка;

• станция Деревянка;

• СНТ в районе станции Орзега: «Березка 3», «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Рубин», «Гея», «Светлячок», «Медик», «Ручеек», «Березка 2», «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия»; местечко Елчезеро.

Энергетики приносят извинения потребителям за доставленные неудобства.