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АО «ПСК» предупреждает: в связи с ремонтными работами на энергообъектах возможны временные отключения электроэнергии 

Новости. Общество
11:19, 12 Июля 2021
фото: © АО «ПСК»

В рамках ремонтной программы Прионежская сетевая компания продолжает подготовку электрических сетей к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов.

Неотложные ремонты в электрических сетях, расчистка трасс ЛЭП и работы по присоединению новых потребителей невозможно проводить без временных отключений электроэнергии. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием и приносят извинения за доставленные неудобства.

С 12 по 18 июля временные отключения возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

— 12 июля с 10.00 до 12.00. Деревня Федотово.

— 12 июля с 11.00 до 17.00 и 13 июля с 8.30 до 17.00. Поселки Челмужи, Возрицы; деревни Волозеро, Тихвин Бор, Сергиево, Данилово, Огорелыши, Немино.

— 14 и 15 июля с 8.30 до 17.00. Деревни Сергиево, Данилово, Огорелыши, Немино.

— С 12 по 14 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Шалговаара, деревня Шалговаара.

— С 15 по 18 июля с 9.00 до 9.30 и с 16.00 до 17.00. Поселок Шалговаара.

— С 15 по 18 июля с 9.00 до 17.00. Деревня Шалговаара.

Муезерский муниципальный район:

— 12 июля с 8.00 до 11.00 и 16 июля с 14.00 до 18.00. Поселки Гимолы, Тумба, Суккозеро, Мотко, Лендеры.

— 12 июля с 7.00 до 8.00. Поселки Муезерский, Волома.

— 14 июля с 7.00 до 8.00. Поселок Муезерский.

— 15 июля с 16.00 до 17.00. Поселок Волома.

Кемский муниципальный район:

— 12 июля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Каменева (дом 6-А), Ленина (дом 3), Пролетарский проспект (дома 6, 8, 13), здания Управления социальной защиты, районного Управления образования, ЗАГСа.

— 13 июля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Малышева, Вицупа, Советская, Комсомольская, Морозова, Морская, Ломоносова, Чапаева, Речная, Северная, Пионерская, здания районного музея, Успенский собор.

— 14 июля с 9.30 до 10.30. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дом 3-А).

— 14 июля с 13.30 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 2-А, 4-А).

— С 14 по 18 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Кузема: улицы Дачная, Приморская.

— 15 июля с 9.30 до 17.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная, здания котельной, «Почты России», школы, ФНС, водозабор, не будет работать цифровое телевидение.

— 15 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Гористая.

— 16 июля с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро.

Сортавальский муниципальный район:

— 12 июля с 12.00 до 12.30. МГЭС «Рюнякоски».

Сегежский муниципальный район:

— С 12 по 14 июля с 9.00 до 10.00 и с 19.00 до 20.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро.

— С 12 по 14 июля с 9.00 до 20.00. Поселок Табой Порог.

— 12 июля с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Птицефабрика (дома 22-26).

— 13 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Кочкома: улица Лесная.

— 14 июля с 10.00 до 13.00. Поселок Надвоицы: улицы Скалистая, Карельская, Каменистая, Водников, Набережная, Зеленая, Полевая, Новая.

— 15 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улицы Советская, Комсомольская, Набережная.

— 16 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Кочкома: улица Лесная.

Прионежский муниципальный район:

— 12 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: местечко Хутор.

— С 12 по 14 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улицы Мирная, Луговая.

— 13 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Пионерская, переулок Полевой.

— 14 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: СОТы.

— 15 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Верховье: улицы Рябиновая, Сенная, Укшозерская, Березовая, Верховье, Тупик.

— 16 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная, Дачная, Олимпийский переулок.

Пряжинский национальный район:

— 14 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Зеречная.

— 16 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Гусева.

Кондопожский муниципальный район:

— 12 июля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Советов (частично), Красноармейская, переулок Каменистый.

— 12 июля с 13.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Рябиновая.

— 13 июля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Петрозаводская (частично).

— 14 июля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Приканальная, Ветлечебная.

— 15 июля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Солнечная.

Питкярантский муниципальный район:

— С 12 по 16 июля с 9.00 до 15.00. Город Питкяранта: улицы Пушкина (частично), Ленина (дома 37, 39).

Калевальский национальный район:

— С 13 июля с 23.00 по 14 июля до 6.00, с 14 июля с 23.00 по 15 июля до 6.00, 15 июля с 23.00 по 16 июля до 6.00, 16 июля с 23.00 по 17 июля до 6.00, 17 июля с 23.00 по 18 июля до 6.00 и 18 июля с 23.00 по 19 июля до 6.00. Поселок Луусалми.

— 14 и 15 июля с 9.30 до 11.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская, Набережная, Центральная.

Олонецкий национальный район:

— 12 июля с 13.30 до 16.00. Деревня Ковера: улицы Гагарина, Олонецкая, Болотная.

— 13 и 14 июля с 9.00 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Лесная.

— 15 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Комсомольская (дома 10, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 39, 39-Б, 41), здание ДРСУ.

— 15 июля с 14.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта, Ладожская, Строительная, Красноармейская, Свободы, Ленина, Карла Маркса, Свирских Дивизий, Пушкина, Розы Люксембург, Привокзальная, Октябрьская, Пролетарская, Урицкого, Титова, Майская, Коммунальная, Железнодорожная, Студитова, Полевая, Луговая, Сказочный Тупик, переулки Красногвардейский, Больничный, Кирпичный, здание насосной станции; деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

— 16 с 10.00 до 14.00. Деревня Тукса: улицы Лесная, Садовая.

— 16 июля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Звездиной, Свободы (дома 16-43), Чкалова, Егорова, Володарского (дома 14-19), переулки Чкалова, Егорова (дома 1-16), светофоры.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 12 по 16 июля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Карельская, Новая, Заозерная, Заречная, Первомайская.

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