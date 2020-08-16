АО "ПСК" продолжает неотложные ремонты энергообъектов

Энергетики готовят к работе в зимних условиях линии электропередачи и подстанции.

Проводимые ремонты позволят значительно повысить надежность энергоснабжения жителей Карелии.

При производстве ремонтов возможны кратковременные отключения электроэнергии. Прионежская сетевая компания приносит извинения потребителям за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения с 17 по 23 августа возможны:

Калевальский национальный район:

- 17 и 18 августа с 8.30 до 17.00. Деревня Юшкозеро; поселок Новое Юшкозеро;

- 18 и 19 августа с 8.30 до 17.00. Поселок Калевала: здание ЦРБ;

- 18 августа с 10.30 до 16.00. Поселок Новое Юшкозеро: кроме улицы Энергетиков (дома 1-4).

Кемский муниципальный район:

- 17 августа с 9.00 до 10.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 60-64), здания котельной и магазина;

- 18 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 37-49 и 63-77), улицы Мосорина (дома 3, 5), Лесная, Пуэтная (дома 1-5 и 10-15), здания детского сада № 2, РГЦ "Недвижимость", "Госстрах", Центра социального обслуживания, аптеки, водонапорной башни, котельной;

- 18 августа с 10.00 до 12.00. Город Кемь: Шоссе 1 Мая (дома 18-95), дорожный переулок (дома 1-11);

- 19 августа с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Фрунзе, Береговая, здание гостиницы "Кузова", гаражные промышленные строения;

- 20 августа с 9.00 до 12.00. Город Кемь: комплекс зданий Кемской ЦРБ, детская поликлиника, стоматология, котельная № 7;

- 20 и 21 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Вейлуда;

- 21 августа с 10.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Мосорина (дома 2-6), Каменева, здания почты, спортивной школы.

Кондопожский муниципальный район:

- 17 и 18 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Нелгомозеро;

- 17 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Янишполе: улица Центральная, здания гаражей по улице Центральной;

- 18 августа с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Ветлечебная, Загородная;

- 19 августа с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Надежды, переулок Радужный;

- 19 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Эльмус: улица Центральная;

- 20 августа с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: улица Кондопожская; деревни Новинка, Красная Горка, Кулмукса, Гангозеро;

- 20 августа с 10.00 до 15.00. Деревня Святнаволок (частично).

Костомукшский городской округ:

- 19 и 20 августа с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: улицы Надежды (дома 4, 6, 8-А, 10-А, 12), Северная (дом 4), автостоянка, здание магазина "Остров";

- 21 августа с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Город Костомукша: футбольный стадион ДЮСШ № 2, аквапарк "Синерантта".

Лоухский муниципальный район:

- 17 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Лоухи: улица Железнодорожная;

- 18 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Лоухи: улицы Платонова, Коргуева (дом 14);

- 19 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улицы Набережная, Восточная, Дорожная, Советская, Ручьевая, Шоссейная, здание АЗС;

- 20 августа с 11.00 до 17.00. Поселок Лоухи: улицы Совхозная, Набережная; поселок Кестеньга: переулок Новый.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 17 по 23 августа с 8.30 до 17.00. Деревни Возрицы, Тихвин Бор;

- С 17 по 19 августа с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Волозеро (на время отключений потребители будут получать электроэнергию с передвижной дизельэлектростанции);

- 17 августа с 10.00 до 16.00. Поселки Паданы, Падун, Чебино, Сеесярви, Шалговаара; деревни Евгора, Погост, Сельги, Ахвеламби, Юккогуба, Сандалы, Сяргозеро, Венгигора, Маслозеро.

Муезерский муниципальный район:

- 17 августа с 13.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улица Антикайнена;

- 20 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Гагарина, здание пекарни;

- 21 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Молодежная.

Олонецкий муниципальный район:

- 17 и 18 августа с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Мичурина (дома 8-27), Егорова (дома 17-45), Солнечная (дома 1, 3, 5);

- С 17 по 21 августа с 10.00 до 17.00. Поселки Верхний Олонец, Черная Речка (потребителей планируется запитать электроэнергией передвижной дизельэлектростанцией);

- 18 августа с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Буденного, Луначарского (дома 13-А, 20, 22, 24), переулок Буденного;

- 18 августа с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улица Луговая;

- 19 августа с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Чкалова, Звездиной, Володарского (дома 15-19), Свободы (дома 11-43), Карла Либкнехта (36-56), переулки Егорова, Кирпичный, Больничный), будут отключены светофоры;

- 19 августа с 13.30 до 14.30. Город Олонец: улицы Буденного (дома 14-35), Интернациональная;

- 20 августа с 9.00 до 11.30. Поселки Устье Видлицы (улица Ладожская, переулок Пионерский); село Видлица: улица Новая;

- 21 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Коткозеро: улица Степаннаволок.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 17 по 21 августа с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы Ладожской Флотилии, Бусалова, здания школы искусств, детского дома, детской библиотеки.

Прионежский муниципальный район:

- 17 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1-38), Советская (дома 1-38); поселок Чална: улицы Титова, Гусева;

- 17 августа с 13.00 до 14.00. Поселок Заозерье: улицы Родниковая, Новолокская;

- 18 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улица Диспетчерская; деревни Косалма, Царевичи;

- 19 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Советская, Диспетчерская, Кировская, Школьная, Болотная, Гористая, Строителей, Молодежная, Лесная, здания котельной и школы № 8; поселок Мелиоративный; местечки Зимник, Бараний Берег, Лазурный Берег;

- 20 августа с 8.00 до 20.00. Поселок Чална; деревни Нижние Виданы, Верхние Виданы, местечки Кузьминки, Падозеро, Намоево, Сургуба, гарнизон Бесовец; деревня Орзега (частично);

- 20 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная; поселок Мелиоративный;

- 21 августа с 10.00 до 15.00. Деревня Косалма: улица Линевского.

Сегежский муниципальный район:

- С 17 по 23 августа с 8.00 до 9.00, с 16.00 до 17.00, с 18.00 до 19.00. Поселки Олений, Черный Порог, Вача, Пертозеро;

- С 17 по 21 августа с 11.00 до 18.00. Поселки Табой Порог, Попов Порог, Кяргозеро;

- 18 августа с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Рыбацкая, садовое товарищество "Труд".