«Апостол Андрей» на 2 часа остановит движение на трассе «Кола»

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь.

Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» сообщает, что на трассе «Кола» (Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск– Печенга–граница с Королевством Норвегия) 6 июля в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«С 10.50 до 12.50 для прохода вверх по реке яхты «Апостол Андрей» с максимальным высотным габаритом 23 метра, представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.