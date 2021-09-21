«Апостол Андрей» перекроет движение на трассе «Кола»

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь.

В понедельник, 27 сентября, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга — граница с Королевством Норвегия).

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вниз по реке яхты «Апостол Андрей» с максимальным высотным габаритом 22 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В Упрдоре просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.