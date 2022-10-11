«Апостол Андрей» перекроет трассу «Кола» в соседнем с Карелией регионе

Из-за разводки моста через Свирь движение по федеральной автодороге запретят на два часа, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

В пятницу, 14 октября, на два часа полностью перекроют движение по трассе «Кола».



На 236 километре федеральной автодороги, в районе Лодейного Поля разведут мост через реку Свирь.



Вниз по реке пройдет для прохода 23-метровая яхта «Апостол Андрей».



Движение запретят с 10.50 до 12.50.









