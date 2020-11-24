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Арбитражный суд Карелии обязал коммерсантов покинуть "Невский пассаж"

Новости. Общество
15:26, 25 Ноября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Судебным приставам пришлось обращаться в арбитраж, чтобы освободить торговые помещения перед сносом незаконной пристройки к жилому дому в Петрозаводске.

Арбитражный суд Карелии вынес в ноябре решение, которое обязало коммерсантов, занимающих нежилые помещения на первом этаже дома номер 30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, освободить эти помещения. С таким иском в карельский арбитраж обратился судебный пристав-исполнитель при директоре Федеральной службы судебных приставов Андрей Васильев, и, хотя решение суда еще не вступило в законную силу, можно сказать, что в затянувшейся истории со сносом скандальной торговой пристройки, более известной в Петрозаводске как "Невский пассаж", наметились подвижки. По крайней мере, со стороны приставов, которые более шести лет не могут исполнить судебное постановление о демонтаже этой пристройки.

Читайте подробнее в статье "Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-25 15:58:07
Этот магазин мешает только одному богатею, получившему от системы всё. Но ему этого мала. Он подбил еще стариков, не ведающих, что творят.
Копатыч
2020-11-25 15:55:27
"судебный пристав-исполнитель при директоре Федеральной службы судебных приставов Андрей Васильев,"
У нас и своих хватает бывших судебных приставов при бывшем директоре , они то почему молчат , чем занимаются , если пристройка до сих пор стоит .????
Бездельник
2020-11-25 15:53:26
“Невский пассаж”построили в 2010 году бизнесмены Цмугуновы.
В 2013 году Городской суд постановил снести пристройку. В 2014-м Верховный суд республики оставил это решение в силе.
В 2019 году Верховный суд Карелии потребовал выполнить предписание о демонтаже. Но “Невский пассаж” стоит на своем месте до сих пор и будет стоять вечность, т.к. исполнительная власть не работает. :)
Николай
2020-11-25 15:47:52
Правильней написать не хотели приставы, что бы коммерсанты в течении 6 лет выезжали из помещений.
Гость
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