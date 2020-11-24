Арбитражный суд Карелии обязал коммерсантов покинуть "Невский пассаж"

Судебным приставам пришлось обращаться в арбитраж, чтобы освободить торговые помещения перед сносом незаконной пристройки к жилому дому в Петрозаводске.

Арбитражный суд Карелии вынес в ноябре решение, которое обязало коммерсантов, занимающих нежилые помещения на первом этаже дома номер 30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, освободить эти помещения. С таким иском в карельский арбитраж обратился судебный пристав-исполнитель при директоре Федеральной службы судебных приставов Андрей Васильев, и, хотя решение суда еще не вступило в законную силу, можно сказать, что в затянувшейся истории со сносом скандальной торговой пристройки, более известной в Петрозаводске как "Невский пассаж", наметились подвижки. По крайней мере, со стороны приставов, которые более шести лет не могут исполнить судебное постановление о демонтаже этой пристройки.

Читайте подробнее в статье "Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход".