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Арбитражный суд Карелии ограничил работу из-за распространения коронавируса

Новости. Общество
13:29, 28 Января 2022
фото: © «Столица на Онего»

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В арбитражном суде республике прекращен личный прием посетителей и введены ограничения по существу рассмотрения дел.

С 31 января по 28 февраля в арбитражном суде Карелии введен измененный режим работы. Об этом говорится на сайте суда.

Личный прием граждан в суде приостанавлен. В частности, граждане не смогут получить на руки какие-либо документы и ознакомиться с материалами дел. Подача документов в суд будет осуществляться только посредством электронного сервиса «Мой Арбитр» или почтой.

Также суд будет рассматривать только дела и материалы безотлагательного характера;  дела в порядке приказного и упрощенного производства, споры, заявления, рассмотрение которых может осуществляться без вызова или извещения сторон; а также  дела, все участники которых готовы к проведению процесса в их отсутствие.

Причиной введения изменений названы необходимость принятия мер по противодействию распространению ковида и штамма «омикрон» в период осложнения эпидемиологической обстановки, а также письмо Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

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Комментарии

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Изя
2022-01-28 14:27:58
Лишь бы повод чинушам дай , работать не хотят в принципе , деньги и так идут , а на остальное наплевать )))
Гость
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