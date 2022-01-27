Арбитражный суд Карелии ограничил работу из-за распространения коронавируса

В арбитражном суде республике прекращен личный прием посетителей и введены ограничения по существу рассмотрения дел.

С 31 января по 28 февраля в арбитражном суде Карелии введен измененный режим работы. Об этом говорится на сайте суда.

Личный прием граждан в суде приостанавлен. В частности, граждане не смогут получить на руки какие-либо документы и ознакомиться с материалами дел. Подача документов в суд будет осуществляться только посредством электронного сервиса «Мой Арбитр» или почтой.

Также суд будет рассматривать только дела и материалы безотлагательного характера; дела в порядке приказного и упрощенного производства, споры, заявления, рассмотрение которых может осуществляться без вызова или извещения сторон; а также дела, все участники которых готовы к проведению процесса в их отсутствие.

Причиной введения изменений названы необходимость принятия мер по противодействию распространению ковида и штамма «омикрон» в период осложнения эпидемиологической обстановки, а также письмо Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.