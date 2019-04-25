Аренда жилья на российских курортах резко подорожает

Аренда жилья на морских курортах России существенно подорожает к лету, в некоторых городах рост будет почти двукратным к апрельскому уровню.

Об этом говорится в исследовании аналитиков Domofond, пишет "Лента.ру".

Дороже всего съемные квартиры будут стоить в Геленджике — к июню 2019-го, по прогнозам аналитиков компании, цены на этом курорте вырастут на 93 процента, летом местные "однушки" будут сдаваться по 30,5 тысячи, "двушки" — по 49,9 тысячи рублей в месяц.

Высокие цены ожидаются также в Ялте и Сочи. Ялтинские квартиры подорожают на 40-52 процента, говорится в исследовании. Снять однокомнатную квартиру на этом курорте можно будет за 27,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатную — за 46,5 тысячи. В Сочи жилье подскочит в цене на 25-39 процентов, "однушки" будут стоить порядка 26,7 тысячи, "двушки" — 46,6 тысячи рублей в месяц.

Самые демократичные ставки аренды летом 2019 года ожидаются в Ейске. Несмотря на ожидаемый рост цен на уровне 28-29 процентов, квартиры в городе будут сдаваться по цене около 15 тысяч рублей в месяц.