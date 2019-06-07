Арендатора-должника в Петрозаводске лишили земли

Арендатор участка на Петрозаводском шоссе более двух месяцев не вносил плату, сообщили в мэрии города.

Администрация Петрозаводска обратилась в минимущества с просьбой об активизации работы в отношении неплательщиков за аренду земли. В частности, один из арендаторов участка на Петрозаводском шоссе более двух месяцев не вносил плату.

Для привлечения неплательщика к ответственности сотрудники министерства подали исковое заявление в суд.

Теперь арендатор обязан не только оплатить долг и вернуть земельный участок, но и оплатить государственную пошлину в доход бюджета города в размере 6 тысяч рублей.