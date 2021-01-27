Арестованное имущество лечебно-оздоровительного центра "Марциальные воды" выставлено на продажу

Судебные приставы арестовали имущество санатория "Дворцы", принадлежащего ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды": оборудование и техника выставлены на продажу.
Это следует из сообщения на официальном сайте УФССП по Карелии.
"В настоящее время путем комиссионной продажи ниже среднерыночной стоимости осуществляется реализация имущества ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды", - говорится в сообщении.
В перечень имущества для реализации включены 26 наименований: оборудование, мебель, техника - все это находится в санатории "Дворцы".
Их общая стоимость оценена в 905 тыс. рублей.
УФССП указало стоимость каждой единицы имущества - цены смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".
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