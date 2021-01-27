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Арестованное имущество лечебно-оздоровительного центра "Марциальные воды" выставлено на продажу

Новости. Общество
12:19, 28 Января 2021
фото: официальный сайт санаторий "Дворцы"
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Судебные приставы арестовали имущество санатория "Дворцы", принадлежащего ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды": оборудование и техника выставлены на продажу.

Это следует из сообщения на официальном сайте УФССП по Карелии.

"В настоящее время путем комиссионной продажи ниже среднерыночной стоимости осуществляется реализация имущества ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды", - говорится в сообщении.

В перечень имущества для реализации включены 26 наименований: оборудование, мебель, техника - все это находится в санатории "Дворцы".

Их общая стоимость оценена в 905 тыс. рублей.

УФССП указало стоимость каждой единицы имущества -  цены смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2021-01-28 13:30:59
Всего? С зряплаты куплю :)
zanoza
2021-01-28 12:38:31
С какого перепуга санаторий "Дворцы" принадлежит ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" ? Санаторий "Дворцы" принадлежит физическому лицу-Шереметьеву Олегу Вениаминовичу. Проверяйте информацию, однако.
кир
2021-01-28 12:30:13
Напомните, какие единоверцы руководили там ранее и довели до ручки?
Гость
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