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Арестованный Боднарчук требует отменить решение горсовета Петрозаводска, лишившего его кресла спикера

Новости. Общество
12:25, 26 Февраля 2022
фото: © Пресс-служба Петросовета

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Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.

Экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук требует признать незаконным решение Петросовета от 23 июня 2021 года, согласно которому он был освобожден от должности председателя городского парламента. Информация об этом содержится в административном исковом заявлении и в аналогичном документе с уточненными требованиями. Копии двух документов есть у «Столицы на Онего». В качестве ответчиков в них указаны Петрозаводский городской совет, глава Карелии Артур Парфенчиков и губернаторская администрация.

Геннадий Боднарчук заявил, что решение Петросовета, лишающее его кресла спикера, является незаконным и подлежащим отмене. Как указано в иске, данное решение было принято по результатам обращения главы Карелии Артура Парфенчикова в адрес исполняющего обязанности председателя Петросовета Александра Ханцевича.

Подробнее об иске к главе Карелии, читайте здесь.

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Комментарии

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кир
2022-02-26 12:34:21
Ага, щас.
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