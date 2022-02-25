Арестованный Боднарчук требует отменить решение горсовета Петрозаводска, лишившего его кресла спикера

Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.

Экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук требует признать незаконным решение Петросовета от 23 июня 2021 года, согласно которому он был освобожден от должности председателя городского парламента. Информация об этом содержится в административном исковом заявлении и в аналогичном документе с уточненными требованиями. Копии двух документов есть у «Столицы на Онего». В качестве ответчиков в них указаны Петрозаводский городской совет, глава Карелии Артур Парфенчиков и губернаторская администрация.

Геннадий Боднарчук заявил, что решение Петросовета, лишающее его кресла спикера, является незаконным и подлежащим отмене. Как указано в иске, данное решение было принято по результатам обращения главы Карелии Артура Парфенчикова в адрес исполняющего обязанности председателя Петросовета Александра Ханцевича.

Подробнее об иске к главе Карелии, читайте здесь.