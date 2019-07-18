Арка с изображением паровоза появится в Парке железнодорожников в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается благоустройство Парка железнодорожников, сообщили в администрации Петрозаводска.

После удаления аварийных деревьев начались работы по обустройству зеленой зоны.



администрация Петрозаводска

В настоящее время строители ведут планировку территории парка под детскую площадку и обновляют пешеходную инфраструктуру.



администрация Петрозаводска

Проект модернизации зоны отдыха, которая ведется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", выполнили специалисты ООО "Инженерный центр "Штрих".

В парке обустроят газоны, установят скамейки и урны, ограждение и декоративную арку с изображением паровоза и надписью: "Парк железнодорожников".



администрация Петрозаводска

Напомним, в этом году в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в столице Карелии ведется благоустройство еще пяти общественных территорий: аллеи Отцов на Ключевой, парка Беличий остров, Березовой аллеи, лестничного спуска к набережной Онежского озера от улицы Германа Титова, территории бывшего рынка вблизи улицы Питкярантской.