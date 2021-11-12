Армас Машин рассказал о самом советском празднике

Наши новогодние традиции сложились в СССР и с тех пор почти не изменились, считает автор рубрики «Как это было» Армас Машин.

В очередном своем материале в рубрике «Как это было» карельский публицист Армас Машин вспоминает о праздновании Нового года в СССР.

«В нашем детстве елки были настоящие, из леса, с примерзшим к комлю снегом, который оттаивал в прихожей. Искусственные елки только-только появлялись, были неказисты и особой популярностью не пользовались. Большие новогодние елки на площадях и улицах городов тоже были живые — из леса. Новогодние елки Петрозаводска времен СССР есть на снимках из фотоархива Бориса Семенова: вот устанавливают елку на проспекте Ленина, где сейчас торговый центр „Макси“, а вот новогодние огни на площади Гагарина. В архиве мастера есть и другие снимки с приметами советского Нового года. Их не слишком много, но они очень интересные», — пишет Машин.

По словам писателя, во времена пресловутого советского дефицита, еще до «перестройки», праздничные столы ломились от угощений. Особенно на Новый год.

«Чем не чудо? В стране дефицит, а стол — царский. Говорят, как Новый год встретишь, так и проведешь: лучше — сытно и в достатке. И хозяйкам радость, когда первого января в холодильнике много закусок и заготовок. Что-то только подогреть, и снова стол готов», — пишет автор рубрики.

Подробнее о новогодних традициях СССР читайте здесь.