890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Спортсмен из Карелии вошел в десятку лучших на Всероссийских соревнованиях по биатлону 1
27.12.2021 18:40

Армас Машин рассказал о самом советском празднике

Новости. Общество
12:17, 28 Декабря 2021
фото: Елочка, зажгись! Петрозаводск, советское время. © Фотоархив Бориса Семенова

Новости партнеров

Наши новогодние традиции сложились в СССР и с тех пор почти не изменились, считает автор рубрики «Как это было» Армас Машин.

В очередном своем материале в рубрике «Как это было» карельский публицист Армас Машин вспоминает о праздновании Нового года в СССР.

«В нашем детстве елки были настоящие, из леса, с примерзшим к комлю снегом, который оттаивал в прихожей. Искусственные елки только-только появлялись, были неказисты и особой популярностью не пользовались. Большие новогодние елки на площадях и улицах городов тоже были живые — из леса. Новогодние елки Петрозаводска времен СССР есть на снимках из фотоархива Бориса Семенова: вот устанавливают елку на проспекте Ленина, где сейчас торговый центр „Макси“, а вот новогодние огни на площади Гагарина. В архиве мастера есть и другие снимки с приметами советского Нового года. Их не слишком много, но они очень интересные», — пишет Машин.

По словам писателя, во времена пресловутого советского дефицита, еще до «перестройки», праздничные столы ломились от угощений. Особенно на Новый год.

«Чем не чудо? В стране дефицит, а стол — царский. Говорят, как Новый год встретишь, так и проведешь: лучше — сытно и в достатке. И хозяйкам радость, когда первого января в холодильнике много закусок и заготовок. Что-то только подогреть, и снова стол готов», — пишет автор рубрики.

Подробнее о новогодних традициях СССР читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Экспeрд
2021-12-28 12:53:01
У армаса из номенклатурной советской семьи было счастливое детство. У кукковских куркулей тоже. А вот у детишек из щитовых домиков и бараков на Перевалке - так себе.
кир
2021-12-28 12:55:31
Экспeрд, согласен, сам видел.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
21.12.2021, 16:17
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»