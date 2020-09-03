Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Очаг коронавируса в училище олимпийского резерва в Карелии разрастается 3
Сегодня 09:26
Два дачных дома и хозпостройки сгорели в Карелии за несколько часов
Сегодня 10:07
Роспотребнадзор проверил пищеблок больницы Карелии, где пациентов пытались накормить рыбой с червями 2
Сегодня 10:21
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
Сегодня 13:42
Оперштаб Карелии раскрыл подробности о вспышке COVID-19 в Музтеатре 4
Сегодня 06:40

Ароматизированные сигареты хотят снять с продажи

Новости. Общество
20:40, 03 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Минздрав предложил запретить ароматизаторы в сигаретах.

Новый план мероприятий в рамках антитабачной концепции содержит запрет на использование пищевых добавок при производстве табачной продукции, пишет "КоммерсантЪ".

Мера может коснуться 80% изделий на рынке и грозит технологическими проблемами производителям.

Как следует из плана, добиться поставленной цели Минздрав намерен в том числе запретом на использование ароматизаторов и красителей, а также добавок, усиливающих зависимость при производстве табачных изделий и никотиносодержащей продукции, в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина.

Пищевые добавки используются при производстве почти всех табачных изделий еще и для смягчения вкуса табака, добавляет источник на рынке. По его словам, в противном случае табак, за исключением некоторых сортов, будет иметь неприятный вкус, наподобие сигарет, выпускавшихся во времена СССР. 

Помимо запрета на использование пищевых добавок Минздрав выступает за увеличение размера предупреждающих о вреде курения надписей на пачках сигарет с нынешних 50% от общей площади упаковки до 75%.

Кроме этого, в плане мероприятий указано снижение доли никотина в сигаретном дыме. Сейчас максимально допустимый объем ограничен 1 мг, насколько министерство хочет снизить его, в документе не уточняется.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

02.09.2020 07:45
Тема недели
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 24
Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 6
31.08.2020 11:00
Вся аналитика

Чтиво

01.09.2020 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»