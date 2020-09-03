Ароматизированные сигареты хотят снять с продажи

Минздрав предложил запретить ароматизаторы в сигаретах.

Новый план мероприятий в рамках антитабачной концепции содержит запрет на использование пищевых добавок при производстве табачной продукции, пишет "КоммерсантЪ".

Мера может коснуться 80% изделий на рынке и грозит технологическими проблемами производителям.

Как следует из плана, добиться поставленной цели Минздрав намерен в том числе запретом на использование ароматизаторов и красителей, а также добавок, усиливающих зависимость при производстве табачных изделий и никотиносодержащей продукции, в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина.



Пищевые добавки используются при производстве почти всех табачных изделий еще и для смягчения вкуса табака, добавляет источник на рынке. По его словам, в противном случае табак, за исключением некоторых сортов, будет иметь неприятный вкус, наподобие сигарет, выпускавшихся во времена СССР.

Помимо запрета на использование пищевых добавок Минздрав выступает за увеличение размера предупреждающих о вреде курения надписей на пачках сигарет с нынешних 50% от общей площади упаковки до 75%.



Кроме этого, в плане мероприятий указано снижение доли никотина в сигаретном дыме. Сейчас максимально допустимый объем ограничен 1 мг, насколько министерство хочет снизить его, в документе не уточняется.