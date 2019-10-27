Арт-объект "Ветряк" демонтировали в Петрозаводске после падения

Подрядчик отремонтирует фигуру, упавшую из-за сильного ветра, пообещали в администрации города.

Напомним, накануне в Петрозаводске на аллее Энтузиастов кинетическая фигура "Ветряк", сооруженная по программе местных инициатив за счет региональных, муниипальных средств и вложений жителей этого района, не выдержала сильного ветра и упала.

"Сотрудники администрации совместно с подрядчиком оперативно выехали на место, сообщается на сайте мэрии Петрозаводска. - Арт-объект был демонтирован во избежание более серьёзных повреждений. Фигура будет отремонтирована. Гарантия на нее составляет три года".