Арт-объект "Ветряк" демонтировали в Петрозаводске после падения

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Подрядчик отремонтирует фигуру, упавшую из-за сильного ветра, пообещали в администрации города.
Напомним, накануне в Петрозаводске на аллее Энтузиастов кинетическая фигура "Ветряк", сооруженная по программе местных инициатив за счет региональных, муниипальных средств и вложений жителей этого района, не выдержала сильного ветра и упала.
"Сотрудники администрации совместно с подрядчиком оперативно выехали на место, сообщается на сайте мэрии Петрозаводска. - Арт-объект был демонтирован во избежание более серьёзных повреждений. Фигура будет отремонтирована. Гарантия на нее составляет три года".
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