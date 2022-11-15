Артель из Сибири хочет создать в Карелии производство готовых бревенчатых домов

Объединение плотников из Красноярского края намерено заняться в Карелии производством готовых бревенчатых домов.

В среду, 30 ноября, в Петрозаводске глава Минэка республики Олег Ермолаев встретился с представителями артели плотников из Сибири. Стороны обсудили проект в сфере деревянного домостроения. Об этом министр сообщил в своем telegram-канале.



Артель Константина Богомолова — это объединение плотников из Красноярского края. За год артель возводит около 20 домов и примерно 40 бань.



Богомолов рассказал о планах по созданию производства в Карелии готовых бревенчатых домов, а также плотницкой школы.



Встреча завершилась подписанием соглашения между артелью и региональным Минэком. Правительство Карелии согласно помочь в подборе земельного участка под производство, с поиском кадров, предоставит меры господдержки.





