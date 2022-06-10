Сбербанк объявил о запуске льготной ипотеки на самостоятельное возведение частных домов

Максимальный размер займа для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти составит 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей.

Сбербанк начал принимать заявки на льготную ипотеку на строительство частных домов собственными силами. Об этом сообщили в среду в пресс-службе банка, передает ТАСС.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной льготной ипотечной программы по ставке не более 9% на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.

«На Петербургском международном экономическом форуме Сбер объявил о запуске программы „Строительство жилого дома“ без привлечения подрядчика самим заемщиком. Сбер начал принимать заявки на такие кредиты с 15 июня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дома можно строить на участке, который находится в собственности, либо приобрести участок для строительства в рамках установленных максимальных сумм кредита. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области — 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей.

Ставка по кредиту — 8,3% (при заключении договора о страховании жизни). Первоначальный взнос — от 15%. По условиям программы, строительство должно быть завершено в течение 12 месяцев, иначе ставка поднимается до уровня ключевой ставки на момент подписания кредитного договора, увеличенной на 4,5 п. п. Обеспечение по кредиту на период строительства — земельный участок и поручительство физлица.